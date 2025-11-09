Çöp kamyonunun altında kaldı

Bu sırada Açık, kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Cesim Açık’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Cesim Açık, mesaisinin başlamasından kısa süre sonra caddeden geçen yakın arkadaşı S.A.’nın kullandığı çöp kamyonuna doğru gitti.

