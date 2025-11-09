Çöp kamyonunun altında kaldı
09.11.2025 14:29
DHA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, belediye işçisi Cesim Açık’ın çöp kamyonunun altında kalarak can verdi.
Gebze ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi'nde trafik kazası meydana geldi.
Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Cesim Açık, mesaisinin başlamasından kısa süre sonra caddeden geçen yakın arkadaşı S.A.’nın kullandığı çöp kamyonuna doğru gitti.
Bu sırada Açık, kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Cesim Açık’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücü S.A. gözaltına alındı.
