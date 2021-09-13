Darıca'da 2 okuldaki 2 sınıfta eğitime corona virüs arası

Kocaeli Haberleri DHA 13.09.2021 - 11:45
Kocaeli Haberleri - DHA,
Darıca Şehit Edip Zengin Anadolu Lisesi ve Darıca Ayfer-Gazanfer Güngör İlkokulu'nda koronavirüs vakaları ve temaslı öğrenciler tespit edildi.
Bunun üzerine 2 sınıfta eğitime ara verildi, öğrenciler evlerine gönderildi.
Öğrenciler eğitimlerine dijital platformdan devam edecek.
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