Darıca'da 2 okuldaki 2 sınıfta eğitime corona virüs arası (Kocaeli Haberleri)

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki 2 okulda görülen corona virüs vakaları nedeniyle 2 sınıfta eğitime ara verildi.

Kocaeli Haberleri DHA 13.09.2021 - 11:45

Darıca'da 2 okuldaki 2 sınıfta eğitime corona virüs arası

Kocaeli Haberleri - DHA,

Darıca Şehit Edip Zengin Anadolu Lisesi ve Darıca Ayfer-Gazanfer Güngör İlkokulu'nda koronavirüs vakaları ve temaslı öğrenciler tespit edildi.

Bunun üzerine 2 sınıfta eğitime ara verildi, öğrenciler evlerine gönderildi.

Öğrenciler eğitimlerine dijital platformdan devam edecek.

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