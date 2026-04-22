Engelli çocuğunu markette döven baba gözaltına alındı
22.04.2026 14:15
Yaşanan olay marketin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir markette, engelli kızını tekme tokat döven baba gözaltına alındı.
Kocaeli Kartepe'deki bir markete yanındaki iki çocukla giren bir kişi, reyonların arasında bir çocuğun elini tutarken, yanındaki diğer kız çocuğuna aniden tekme attı.
Korkup kasaya doğru kaçan çocuğun peşinden giden adam, burada da küçük kıza tekme ve tokat atmaya devam etti.
Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, şiddet gören çocuğun 12 yaşındaki H.K., olayı gerçekleştiren kişinin ise çocuğun babası A.K. (46) olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan saldırgan babanın, işlemleri sonrası adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
YASAL UYARI
KOCAELI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KOCAELI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.