Engelli çocuğunu markette döven baba gözaltına alındı

Kocaeli Kartepe'deki bir markete yanındaki iki çocukla giren bir kişi, reyonların arasında bir çocuğun elini tutarken, yanındaki diğer kız çocuğuna aniden tekme attı.

Korkup kasaya doğru kaçan çocuğun peşinden giden adam, burada da küçük kıza tekme ve tokat atmaya devam etti.

Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, şiddet gören çocuğun 12 yaşındaki H.K., olayı gerçekleştiren kişinin ise çocuğun babası A.K. (46) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan saldırgan babanın, işlemleri sonrası adliyeye sevk edileceği öğrenildi.