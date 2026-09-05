Fırından uyuşturucu ve 65 bin lira çıktı

Kocaeli'de operasyonda bir fırının alt bölmesinde uyuşturucu ve 65 bin lira ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 5'i hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli ise adli makamlara sevk edildi.

Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 65 bin liraya da el konuldu. Uyuşturucu madde ile para, fırının alt bölümünde ele geçirildi.

Ekiplerin bir evde yaptığı aramalarda, 30 fişek halinde toplam 32 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen ham maddeden yaklaşık 3 kilogram sentetik kannabinoid elde edilebileceği değerlendirildi.

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