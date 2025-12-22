Hasta taşıyan ambulans devrildi, yaralılar var
22.12.2025 08:58
DHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde minibüs ve hasta taşıyan ambulans kavşakta çarpıştı. Kazada, 3’ü sağlık personeli, 6 kişi yaralandı.
Kadıköy Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi'nde saat 06.30 sırasında trafik kazası meydana geldi.
Kartepe ilçesinden Kocaeli Devlet Hastanesi’ne hasta taşıyan ambulans ile minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi.
Kazada 3 sağlık personeli, ambulanstaki hasta ve minibüste bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet ve Kocaeli Şehir hastanelerine kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlattı.
