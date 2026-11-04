İş insanı yanmış araçta ölü bulundu
04.11.2026 00:12
Aracın yoldan çıkarak ormanlık alana daldığı, ardından yanmaya başladığı öğrenildi.
Kocaeli'de iş insanı, yanan lüks aracın içinde ölü bulundu.
Kocaeli'de Derince Taşköprü yolu üzerinde iddiaya göre 17.00 sıralarında Mercedes marka otomobilin kaza bildiriminde bulunması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobile hemen müdahale etti.
Aracın yoldan çıkarak ormanlık alana daldığı, ardından yanmaya başladığı öğrenildi. Yanan araçta yapılan incelemede iş adamı Zeynel A.'nın cansız bedeniyle karşılaşıldı.
Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ormanlık alanda araştırma yaptı.
Yaklaşlık 5 saat süren incelemenin ardından kullanılmaz hale gelen otomobil çekici vasıtasıyla olay yerinden çekildi. Zeynel A.'nın cenaze detaylı inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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