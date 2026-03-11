Kafeye dalan otomobil müşterilere çarptı

Görüntülerde müşterilerin kafede oturduğu sırada otomobilin içeriye daldığı ve bir kişinin aracın altında kaldığı anlar yer aldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından kafenin giriş kısmında maddi hasar meydana gelirken, ekipler olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

İzmit'te M.Ö. idaresindeki plakalı otomobil , saat 22.20 sıralarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak Ömerağa Mahallesi Şahin Bilgisu Caddesi üzerinde yol kenarında bulunan kafeye daldı. Çarpmanın etkisiyle kafenin camları kırılırken, içeride müşteri olarak bulunan 1 kişi ve sürücü M.Ö yaralandı. Müşteriler ise büyük panik yaşadı.

