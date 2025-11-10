Karaya oturan gemide tahliye çalışması
10.11.2025 13:03
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde geçen ay karaya oturan gemideki yükleri için boşaltma çalışması başlatıldı.
Hava muhalefeti nedeniyle Kefken açıklarında karaya 18 Eylül'de oturan, Tanzanya bandıralı 81 metre uzunluğundaki "RAPID" adlı kuru yük gemisinin kurtarma çalışmalarına başlanamadı.
Geminin etrafına bariyer çekilerek olası yakıt sızıntısına karşı önlem alınırken, gemide bulunan 2 bin 135 ton alçının tahliyesine başlandı.
Bu kapsamda bölgeye gelen "SEMA 1" adlı geminin üzerindeki vinç yardımıyla alınan yükler, limana götürülmek üzere başka gemilere sevk ediliyor.
Hava ve deniz şartlarına bağlı olarak yük boşaltma çalışması sürdürülecek.
NE OLMUŞTU?
Kefken açıklarında 18 Eylül'de "RAPID" isimli Tanzanya bandıralı 81 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinin kıyıya sürüklenmesi üzerine başlatılan çalışmalarda 6'sı Ukrayna, 1'i İran uyruklu 7 kişilik mürettebat helikopterle kurtarılmıştı.
