Kardeşini silahla yaraladı

Kocaeli Haberleri Anadolu Ajansı 14.07.2021 - 15:36
Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı,
Galericiler Sitesi'nde E.A. (42) ile kardeşi C.A. (41) arasında, iddiaya göre borç meselesinden dolayı tartışma başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A, kardeşine tabancayla ateş etti. Bacağından yaralanan ve olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan C.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan E.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.
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