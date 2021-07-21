Kartepe'de 18 gün sonra aynı dere yine taştı (Kocaeli Haberleri)

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Parçacık deresi, 18 gün ardından ikinci kez taştı. Su baskını nedeniyle Kartepe ile Sapanca ilçeleri arasında kapatılan yol, bir süre sonra ulaşıma açıldı.

Kocaeli Haberleri 21.07.2021 - 17:46

Kartepe'de 18 gün sonra aynı dere yine taştı

Kocaeli Haberleri - DHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Paçacık deresi, 18 gün sonra ikinci kez taştı. Vatandaşlar bölgedeki derenin ıslah edilmesini istedi.

Maşukiye Mahallesi’nde, yaklaşık bir saat süren yoğun yağışın ardından Paçacık Deresi taştı.

Su baskını nedeniyle Kartepe ile Sapanca ilçeleri arasındaki yol kısa süreli ulaşıma kapandı.

Yağışın sona ermesinin ardından Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe belediyelerine ait iş makineleri bölgeyi temizlemek için çalışma yaptı.

Yol bir süre sonra ulaşıma açıldı.

Maşukiye Mahallesi’nde 3 Temmuz'daki sağanağın ardından bölgedeki dereler taşmış ve Sapanca yolu ulaşıma kapanmıştı.

Bölgede yaşayanlar, çevredeki derelerin ıslah edilmesi için çalışma yapılmasını talep etti.

Yasal Bilgilendirme

Kocaeli Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kocaeli Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

SON DAKİKA KOCAELİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...