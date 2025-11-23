Kartepe'de tur otobüsü şarampole düştü
23.11.2025 15:31
İHA
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde park halindeyken hareket etmeye başlayan tur otobüsü, bariyeri aşıp şarampole düştü.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir tur otobüsü, bariyeri aşıp şarampole düştü.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Maşukiye'de meydana geldi.
Park halindeki 34 GIJ 323 plakalı tur otobüsü park halindeyken hareket etti.
Rampa aşağı ilerleyen otobüs, bariyeri aşıp şarampole düştü.
Otobüsün arka tekerlekleri toprak zemine değerken, ön kısmı ise havada kaldı. Kazada yaralanan olmazken, ihbarla bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Jandarma ekipleri otobüsün etrafını şeritle çevirerek güvenlik önlemi aldı.
Otobüsün bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.
YASAL UYARI
KOCAELI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KOCAELI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.