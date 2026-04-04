Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
04.04.2026 15:47
Kocaeli'de polis ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kocaeli'de hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.
Yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında birden fazla kişi tarafından yağma ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 21 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Y.Ö., Başiskele’de yakalandı.
Ekiplerin yakaladığı şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YASAL UYARI
KOCAELI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KOCAELI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.