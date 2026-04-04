Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

04.04.2026 15:47

IHA

Kocaeli'de hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de polis ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 

 

Yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında birden fazla kişi tarafından yağma ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 21 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Y.Ö., Başiskele’de yakalandı. 

 

Ekiplerin yakaladığı şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

Hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

KOCAELI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KOCAELI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.