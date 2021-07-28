Kocaeli, dağ bisikleti yarışlarına ev sahipliği yapacak (Kocaeli Haberleri)

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 7-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Downhill Kupası'na çeşitli illerden 108 dağ bisikleti sporcusu katılacak.

Kocaeli Haberleri 28.07.2021 - 15:59

Kocaeli, dağ bisikleti yarışlarına ev sahipliği yapacak

Gölcük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Saraylı parkurunda yapılacak yarışta, elit, master, küçükler ve kadınlar kategorilerinde sporcular, en iyi sürüşlerini göstererek dereceye girmek için mücadele edecek. İzleyiciler, profesyonellerin heyecan dolu yarışına, parkurun belirli noktalarından ortak olabilecek. 

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