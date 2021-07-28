Kocaeli, dağ bisikleti yarışlarına ev sahipliği yapacak

Gölcük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Saraylı parkurunda yapılacak yarışta, elit, master, küçükler ve kadınlar kategorilerinde sporcular, en iyi sürüşlerini göstererek dereceye girmek için mücadele edecek. İzleyiciler, profesyonellerin heyecan dolu yarışına, parkurun belirli noktalarından ortak olabilecek.