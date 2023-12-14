Kocaeli'de 108 bin 100 makaron ele geçirildi (Kocaeli Haberleri)

Kocaeli'de 108 bin 100 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'de 108 bin 100 makaron ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Gebze ve Derince ilçelerinde düzenlenen operasyonda 78 bin 100 dolu ile 30 bin boş makaron, 58 kilogram kıyılmış tütün ve 4 elektronik sigara sarma makinası ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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