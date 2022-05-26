Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

Haberler - Kocaeli Haberleri Anadolu Ajansı 26.05.2022 - 10:39
Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı, Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dilovası ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmenin yakalandığını kaydetti.
Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceğini ifade eden Yavuz, düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.
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