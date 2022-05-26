Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı (Kocaeli Haberleri)

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Haberler - Kocaeli Haberleri Anadolu Ajansı 26.05.2022 - 10:39

Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dilovası ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmenin yakalandığını kaydetti.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceğini ifade eden Yavuz, düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Yasal Bilgilendirme

Kocaeli Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kocaeli Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

KOCAELİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...