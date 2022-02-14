Kocaeli'de 115 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Haberler - Kocaeli Haberleri Anadolu Ajansı 14.02.2022 - 14:12
Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemi tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Otoyolu'nda 11 Şubat'ta durdurulan hafif ticari araçta, 110 kilo 260 gram skunk, 4 kilo 740 gram toz esrar olmak üzere toplam 115 kilogram uyuşturucu ele geçirilmişti.
Hafif ticari araçtaki 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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