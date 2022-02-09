Kocaeli'de 1536 parça tarihi eser ele geçirildi

Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı, Şüpheli H.A. (51), İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu.





Şüphelinin yapılan üst aramasında, tarihi eser olduğu değerlendirilen Roma, Bizans ve Helenistik dönemlerine ait 1416 sikke ile 120 obje ele geçirildi.



Ekiplerce gözaltına alınan H.A, gerekli işlemler için komutanlığa götürüldü.



