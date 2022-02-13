Kocaeli'de 2 otomobillin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri yaya 4 kişi yaralandı.



Darıca'dan Gebze istikametine seyreden Serdar K. idaresindeki otomobil, İstasyon Mahallesi Köprülü kavşağında Ferhat K'nin kullandığı otomobille çarpıştı.



Bu sırada yolda yürüyen Medine A, savrulan otomobilin altında kaldı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Çevredekilerin yardımıyla çıkarılan yaralı Medine A. ile sürücüler ve araçtaki Ayaz K, ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.