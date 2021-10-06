Kocaeli'de 21 kilo 433 gram kaçak tütün ele geçirildi

Kocaeli Haberleri Anadolu Ajansı 06.10.2021 - 21:24
Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı, Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Derince ilçesinde 4 işyerine yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, 1264 şeffaf poşet içinde 26 bin 80 filtreli sigara, 16 bin bandrolsüz filtreli sigara kağıdı, 21 kilo 434 gram açık tütün ele geçirdi.
Konuya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatıldı.
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