Kocaeli'de 3 araç trafikten men edildi

Kocaeli’de korsan taşımacılık yapan 3 sürücüye toplam 300 bin TL ceza kesildi ve araçları 60 gün trafikten menedildi

Uygulama kapsamında sürücülerin ticari belgelerine 30 gün boyunca el konulurken, söz konusu 3 araç da Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince 60 gün süreyle trafikten menedilerek yediemin otoparkına çekildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilere göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı taşımacılığın önüne geçmek amacıyla geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı şekilde yolcu taşıdığı tespit edilen 3 araç sahibine ceza yağdı.

Kocaeli ’de korsan taşımacılık yaptığı belirlenen 3 sürücüye toplamda 300 bin lira tutarında idari para cezası kesildi.

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