Kocaeli'de 62 düzensiz göçmen yakalandı

Haberler - Kocaeli Haberleri Anadolu Ajansı 06.05.2022 - 12:54
Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı,
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce yasa dışı yollarla ülkeye giren göçmenlere yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında 48'i Bangladeş, 8'i Afganistan, 1'i Pakistan, 1'i İran ve 4'ü Yemen uyruklu 62 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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