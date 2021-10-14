Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu'nda yapılan uygulama sırasında durdurulan iki araçta 8 düzensiz göçmen tespit edildi.



Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.



Olayla ilgili 2 kişi hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla adli işlem yapıldı.