Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

Haberler - Kocaeli Haberleri Anadolu Ajansı 14.10.2021 - 21:05
Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu'nda yapılan uygulama sırasında durdurulan iki araçta 8 düzensiz göçmen tespit edildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.
Olayla ilgili 2 kişi hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla adli işlem yapıldı.
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