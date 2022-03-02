Kocaeli'de adliyede silahın kazara ateş alması sonucu polis memuru yaralandı

Haberler - Kocaeli Haberleri Anadolu Ajansı 02.03.2022 - 15:47
Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı,
Körfez Adliyesine gelen bir avukatın ruhsatlı silahı, ismi henüz öğrenilemeyen polis memuru tarafından teslim alındı.
Bu sırada kazara ateş alan silahtan çıkan mermi ise yanındaki kadın polis memuru S.A'nın ayağına isabet etti.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Körfez Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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