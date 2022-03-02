Kocaeli'de adliyede silahın kazara ateş alması sonucu polis memuru yaralandı (Kocaeli Haberleri)

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, adliye binasında bir silahın kazara ateş alması sonucu hafif yaralanan kadın polis memuru tedavi altına alındı.

Haberler - Kocaeli Haberleri Anadolu Ajansı 02.03.2022 - 15:47

Kocaeli'de adliyede silahın kazara ateş alması sonucu polis memuru yaralandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Körfez Adliyesine gelen bir avukatın ruhsatlı silahı, ismi henüz öğrenilemeyen polis memuru tarafından teslim alındı.

Bu sırada kazara ateş alan silahtan çıkan mermi ise yanındaki kadın polis memuru S.A'nın ayağına isabet etti.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Körfez Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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