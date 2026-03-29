Kocaeli'de bir ev alev alev yandı. 4 kişi dumanda zehirlendi
29.03.2026 13:36
Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Kocaeli'de 8 katlı bir apartmanın birinci katında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilenerek tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Donanma Mahallesi'nde yer alan 8 katlı binanın 1. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken apartmanın içini de yoğun duman kapladı.
Alevlerin arasında kalan evdeki bir kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak diğer katlara sıçramadan söndürüldü.
DÖRT KİŞİ HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA
Yangın sırasında binayı kaplayan dumandan, evden kurtarılan vatandaşın da aralarında bulunduğu toplam 4 kişi etkilendi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle alevlere teslim olan ev ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.
