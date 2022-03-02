Kocaeli'de bir kişi tabancayla vurulmuş halde bulundu

Haberler - Kocaeli Haberleri Anadolu Ajansı 02.03.2022 - 14:36
Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı, Yalnız yaşayan ağabeyi Tolga G'yi Sırrıpaşa Mahallesi Çınar Sokağı'ndaki evinde tabancayla vurulmuş halde bulan F. G, durumu polise haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Tolga G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Tolga G'nin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.
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