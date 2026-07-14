Kocaeli'de cankurtaranlar bir haftada 38 kişiyi boğulmaktan kurtardı
14.07.2026 15:38
Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaran ekipleri, 5-12 Temmuz tarihleri arasında boğulma tehlikesi geçiren 38 kişiyi kurtardı. Sezon başından bu yana kurtarılan kişi sayısı ise 191'e ulaştı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı faaliyet gösteren Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi ekipleri, yaz sezonu boyunca vatandaşların güvenli şekilde denize girebilmesi amacıyla sahillerde kesintisiz görev yapıyor.
Cankurtaranlar, 5-12 Temmuz tarihlerinde boğulma tehlikesi geçiren 38 kişiye müdahale etti.
Cebeci'de 19, Bayramoğlu'nda 15 ve Darıca'da 4 kişi olmak üzere toplam 38 kişi kurtarıldı.
Sezonun başından bu yana boğulmaktan kurtarılanların sayısı 191 oldu.
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