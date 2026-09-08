Kocaeli’de cankurtaranlar sezon boyunca 527 kişiyi boğulmaktan kurtardı
08.09.2026 12:17
Kocaeli sahillerinde sezon boyunca 527 kişi boğulmaktan kurtarıldı.
Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki Cebeci ve Kumcağız plajlarında son bir haftada 27 kişi denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Ekiplerin müdahalesiyle tatilciler güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı.
Kocaeli’de son bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 27 kişi kurtarıldı. Sezon genelinde ise cankurtaranlar, 527 kişiyi boğulmaktan kurtardı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, tatilcilerin güvenli şekilde denize girmesi için kıyı şeridinde görevlerini sürdürüyor.
Ekipler, boğulma tehlikesi yaşayanlara anında müdahale ediyor. Son bir haftada Kandıra ilçesindeki Cebeci ve Kumcağız plajlarında 27 kişi kurtarıldı.
Cebeci'de 24, Kumcağız'da ise 3 kişi ekipler tarafından denizden çıkarıldı. Sezon başından bu yana ise KOSKEM ekipleri tarafından 527 kişi boğulmaktan kurtarıldı.
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