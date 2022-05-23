Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı,

Adem Yavuz Mahallesi 2323 Sokak'ta E.M. (33) ve ağabeyi E.M. (36) sürat yapan bir aracın sürücüsüne tepki gösterdi. Bunun üzerine plakası henüz öğrenilemeyen araçtan inen kişiler, iki kardeşle tartıştı.





Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, araçtan pompalı tüfeği alan şüphelilerden biri çevreye rastgele ateş açtı.



Olayda, sürücüye tepki gösteren kardeşlerin babası M.M. (55) yaralandı.



Yaralı M.M, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

