Kocaeli'de çıkan yangında 2 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Haberler - Kocaeli Haberleri Anadolu Ajansı 12.01.2022 - 15:21
Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan yangında 2 iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Düzağaç Mahallesi'nde Mustafa A'ya ait markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, marketin yanındaki kırtasiye dükkanına sıçrayan yangını, yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu söndürdü.
Yangında, 2 iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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