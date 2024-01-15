Kocaeli'de çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi (Kocaeli Haberleri)

Kocaeli'nin Derince ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Kocaeli'de çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Dumlupınar Mahallesi İnce Sokak'taki tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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