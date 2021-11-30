Kocaeli'de çok sayıda suçtan aranan zanlı tutuklandı

Haberler - Kocaeli Haberleri Anadolu Ajansı 30.11.2021 - 15:11
Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı, Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce Çayırova ilçesinde yağma, gasp, oto hırsızlığı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, iş yerinden hırsızlık, silahla tehdit, özel hayatın gizliliğini ihlal, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma, tehdit ve hakaret suçlarının şüphelisi olan Cihangir D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelinin İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunduğunu belirleyen ekipler, operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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