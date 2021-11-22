Kocaeli'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hemşire toprağa verildi

Haberler - Kocaeli Haberleri Anadolu Ajansı 22.11.2021 - 15:41
Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı, Yaklaşık 1 ay önce yakalandığı Kovid-19 nedeniyle dün, görevli olduğu hastanede hayatını kaybeden hemşire Işıl Dalgın'ın cenazesi Derince'deki İmamı Azam Camisi'ne getirildi.
Genç hemşirenin eşi Cumhur Dalgın, burada taziyeleri kabul etti.
10 aylık bebeği olduğu öğrenilen Dalgın'ın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ile sağlık çalışanları ve ailenin yakınları katıldı.
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