Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu (Kocaeli Haberleri)

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde bir erkeğe ait ceset bulundu.

Kocaeli Haberleri 01.07.2021 - 19:50

Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu

KOCAELİ (AA) - Kandıra ilçesi Kurtyeri Mahallesi Kumcağız mevkisinde bir kişinin denizde hareketsiz şekilde olduğunu fark edenler, jandarmaya durumu bildirdi.

Jandarma, çevredekilerin yardımıyla, kimliği henüz belirlenemeyen, üzerinde mayo ve yüzücü gözlüğü bulunan kişiyi sudan çıkardı.

Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği tespit edilen kişinin cansız bedeni Kandıra Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Jandarma, 60-65 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkeğe ait cesedin kimlik tespiti için çalışma başlattı.

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