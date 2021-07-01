Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu

Kocaeli Haberleri 01.07.2021 - 19:50
KOCAELİ (AA) - Kandıra ilçesi Kurtyeri Mahallesi Kumcağız mevkisinde bir kişinin denizde hareketsiz şekilde olduğunu fark edenler, jandarmaya durumu bildirdi.
Jandarma, çevredekilerin yardımıyla, kimliği henüz belirlenemeyen, üzerinde mayo ve yüzücü gözlüğü bulunan kişiyi sudan çıkardı.
Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği tespit edilen kişinin cansız bedeni Kandıra Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Jandarma, 60-65 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkeğe ait cesedin kimlik tespiti için çalışma başlattı.
Kocaeli Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kocaeli Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.