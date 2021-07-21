Kocaeli'de denize giren iki kardeş boğuldu

Kocaeli Haberleri Anadolu Ajansı 21.07.2021 - 16:54
Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı,
Babalı Mahallesi Dikili mevkisinde rüzgarlı havada denize giren Kardelen G. (16) ile kardeşi Atakan G. (13), bir süre sonra çırpınmaya başladı.
Kıyıdakilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma, sahil güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, kardeşleri sudan çıkardı.
Sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, Kandıra Kaymakamlığınca rüzgarlı hava nedeniyle Cebeci, Kumcağız, Sarısu ve Bağırganlı'da yeni bir duyuruya kadar denize girmenin yasaklandığı bildirildi.
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