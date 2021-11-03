Haberler - Kocaeli Haberleri Anadolu Ajansı 03.11.2021 - 09:44
Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı, Kocaeli'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Körfez'de farklı tarihlerde 7 evden yaklaşık 90 bin lira değerinde eşya çalınmasıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
Araştırma ve incelemeler sonucunda söz konusu olayları gerçekleştirdikleri belirlenen F.V. ve K.H, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Kocaeli Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kocaeli Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.