Kocaeli'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı (Kocaeli Haberleri)

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 7 evden yaklaşık 90 bin lira değerinde eşya çaldığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Haberler - Kocaeli Haberleri Anadolu Ajansı 03.11.2021 - 09:44

Kocaeli'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Kocaeli'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Körfez'de farklı tarihlerde 7 evden yaklaşık 90 bin lira değerinde eşya çalınmasıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Araştırma ve incelemeler sonucunda söz konusu olayları gerçekleştirdikleri belirlenen F.V. ve K.H, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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