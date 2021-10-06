Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Kocaeli Haberleri Anadolu Ajansı 06.10.2021 - 19:07
Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı, Ş.K. yönetimindeki 06 BYC 158 plakalı hafif ticari araç ile A.D. idaresindeki 41 AIA 533 plakalı otomobil, Akdurak Mahallesi Kışla Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan A.D, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan sürücüler ile 5 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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