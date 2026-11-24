Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde istinat duvarına yıldırım isabet etmesi sonucu çevreye savrulan beton parçaları bir binada hasara neden oldu.

İstinat duvarından çevreye savrulan beton parçaları, binaya isabet ederek hasara sebep oldu.

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