Kocaeli'de istinat duvarından düşen çocuk yaralandı (Kocaeli Haberleri)

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşen 15 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kocaeli'de istinat duvarından düşen çocuk yaralandı

Sarıcalar Mahallesi Sarıcalar Caddesi'nde arkadaşlarıyla istinat duvarının üzerinde oturan İ.E.Ç. (15) dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yüksekten toprak zemine düştü.

Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden kurtarılan yaralı çocuk, ambulansla Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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