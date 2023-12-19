Kocaeli'de istinat duvarından düşen çocuk yaralandı

Sarıcalar Mahallesi Sarıcalar Caddesi'nde arkadaşlarıyla istinat duvarının üzerinde oturan İ.E.Ç. (15) dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yüksekten toprak zemine düştü.
Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden kurtarılan yaralı çocuk, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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