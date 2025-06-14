Kocaeli'de kavga: 1'i polis 3 kişi yaralandı (Kocaeli Haberleri)
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla, olaya müdahale eden polis memuru düşerek yaralandı.
Beylikbağı Mahallesi 316/3 Sokak'ta iki grup arasında kavga çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada kardeşler E.H.M. (20) ile E.M. (11) bıçakla, olaya müdahale eden polis memuru da düşerek yaralandı.
Sağlık personelince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili kardeş oldukları öğrenilen H.Y.B. ve B.B'yi gözaltına aldı.
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