Kocaeli'de korku dolu anlar. Dört katlı binada önce yangın çıktı, sonra patlama oldu
21.08.2026 09:29
Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dört katlı binadaki dairede çıkan yangın söndürüldü. Müdahale sırasında mutfakta patlama meydana geldi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki dört katlı binanın ikinci katındaki dairenin mutfağında dün akşam saatlerinde yangın çıktı.
İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale edildiği sırada, dumanın yükseldiği mutfakta patlama meydana geldi.
Büyük gürültüyle yaşanan patlama cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, alevler ekipler tarafından söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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