Kocaeli'de kumar denetimi, 7 kişiye para cezası

Kocaeli'de kumar denetiminde 7 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Dolandırıcılık suçundan aranan 2 şüpheli ise yakalanırken kumar oynayan 7 kişiye 81 bin 228 TL para cezası kesildi.

Denetimlerde 2 bin 800 lira kumar parası ile 14 tombala pulu ve 90 tombala kartına el konuldu.

Kontrollerde yoklama kaçağı olduğu öğrenilen 7 kişiye gerekli tebligat yapılırken, toplam 81 bin 228 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde 245 işletme ile 2 bin 416 kişi kontrol edildi.

