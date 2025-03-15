Kocaeli'de kumar oynayan 8 kişiye 73 bin 976 lira para cezası kesildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellenmesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.



Polis ekipleri, Kartepe ilçesinde S.U'nun ruhsatsız umuma açık yerde kumar oynattığını tespit etti.



Kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye 73 bin 976 lira idari para cezası kesilirken, 13 bin 550 liraya el konuldu.



S.U. hakkında ise adli işlem yapıldı.

