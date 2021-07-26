Kocaeli'de minibüs park halindeki otomobile çarpıp, yandı

Kocaeli Haberleri DHA 26.07.2021 - 17:33
Kocaeli Haberleri - DHA,
Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi’nde bugün öğle saatlerinde park halindeki 54 YA 631 plakalı minibüs, frenin boşalması sonucu hareket etti.
Minibüs, yine park halinde olan otomobile çarptıktan sonra alev aldı.
Çevredekilerin ihbarı adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Minibüs kullanılmaz hale gelirken, polis soruşturma başlattı.
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