Kocaeli'de narkotik operasyonu
14.03.2026 10:42
Kocaeli'de polis ekipleri, denetimlerde bazı kişileri durdurarak kontrol gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda kişilerin üzerinden narkotik madde ele geçirildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik çalışmalara devam ediyor.
Yürütülen çalışma kapsamında ekipleri, E.K., H.K. ve A.E.K., isimli kişileri durdurarak kimlik kontrolü ve üst araması gerçekleştirdi.
Yapılan aramalarda 3 ayrı kişiden toplamda 78,69 gram narkotik madde ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamladıktan sonra adli makanlara sevk edileceği bildirildi.
YASAL UYARI
KOCAELI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KOCAELI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.