Kocaeli'de öğrenci yurdunun yemekhanesinde çıkan yangın söndürüldü

Haberler - Kocaeli Haberleri Anadolu Ajansı 04.11.2021 - 14:31
Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı, İzmit Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi Üçyol mevkisinde bulunan 5 katlı kız öğrenci yurdunun en üst katındaki yemekhanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yurt görevlileri binadakileri tahliye etti, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, yurt binasında hasara yol açtı.
Yangın nedeniyle Turan Güneş Caddesi yaklaşık bir saat trafiğe kapatıldı.
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