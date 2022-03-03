Kocaeli'de otobüsün bagajında 126 kilogram eroin ele geçirildi

Haberler - Kocaeli Haberleri Anadolu Ajansı 03.03.2022 - 17:55
Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucuya geçit vermediklerini bildirdi.
Ekiplerin bir otobüsün üst bagajında zulalanmış halde 126 kilogram eroin ele geçirdiğini aktaran Tipioğlu, "Türk polisi her şartta kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir." ifadesini kullandı.
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