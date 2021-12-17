Kocaeli'de Özbekistan uyruklu kadının ölümüne ilişkin bir şüpheli tutuklandı.

Haberler - Kocaeli Haberleri Anadolu Ajansı 17.12.2021 - 13:24
Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Özbekistan uyruklu Lola Ibatova'nın (40) otel odasında ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Ibatova'nın Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bulunan bir otelde dün görevlilerce ölü bulunması üzerine başlatılan çalışma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.H. (21) ile babası E.H. (42) ve amcası M.H'nin (36) savcılık sorguları tamamlandı.
Mahkemeye çıkarılan zanlılardan M.H. (21) tutuklandı, babasına adli kontrol hükümleri uygulandı, amcası ise serbest bırakıldı.
Kocaeli Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kocaeli Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.