Kocaeli'de sağanak: Alt geçit suyla doldu

Bazı sürücüler, araçları alt geçitte dikkatli şekilde ilerledi, bazıları ise alternatif güzergahlara yöneldi.

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