Kocaeli'de sahte dişçi operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız diş muayenehanesi işletildiği, Suriyelilerin ücret karşılığı muayene edildiği bilgisi üzerine Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenledi.



Apartman dairesini muayenehaneye dönüştürerek sözde diş tedavi hizmeti verdiği belirlenen Filistin uyruklu A.J.M.A. (36), jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.



Kendisini diş hekimi olarak tanıttığı belirtilen şüphelinin kullandığı dairede, çok sayıda tıbbi malzeme ve ilaç ele geçirildi.



Daire, belediye görevlilerince mühürlenirken tıbbi malzeme, ilaç ve cihazlara da el konuldu.



Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.



Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

