Kocaeli'de şehit mezarları üzerinden terör propagandası yapan zanlı tutuklandı (Kocaeli Haberleri)

Kocaeli'de şehit mezarları üzerinden terör propagandası yaparak sosyal medyada paylaşımda bulunan şüpheli tutuklandı.

Haberler - Kocaeli Haberleri Anadolu Ajansı 08.11.2021 - 17:33

Kocaeli'de şehit mezarları üzerinden terör propagandası yapan zanlı tutuklandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Körfez Belediyesi Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlikteki mezarlara "PKK" ibaresi yazılı fotoğraflarla küfür içeren paylaşımlarını sosyal medya üzerinden yayımladığı gerekçesiyle 6 Kasım'da gözaltına alınan F.Ş'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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